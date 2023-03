Eppure, per battere la spacciatissima, laha dovuto risalire la corrente, soffrire, cambiare, ritrovarsi.La Juve, sul campo, ha fatto 53 punti, sarebbe seconda a meno quindici dale nessuno potrebbe scalzarla dalla prossimaCon il meno quindici,, a soli quattro punti dall’Atalanta (attualmente in Europa League) e a nove punti dallae dalche gioca questa sera.Perché, penalizzata o no, queesta Juve è tornata sotto e non si staccherà tanto facilmente.Può darsi, come dicono alcuni che sanno già come finiranno i processi, che qualsiasi classifica finale, ovvero con la restituzione dei punti tolti alla Juve o con altre penalizzazioni, sia destinata a essere modificata.Gioca contro tutti: i giudici in primis, la critica che la bacchetta assieme al suo allenatore, gli avversari negli stadi dove viene irrisa al coro sulla prossima serie B.Ieri sera, per esempio, Allegri, tra il turnover obbligato (ha giocato giovedì con il Friburgo e rigioca tra quattro giorni), gli infortunati, gli affaticati e lo squalificato,Gli ultimi due, per sua fortuna, sono entrati nel secondo tempo (fuori Barrenechea e Bonucci), altrimenti sarebbe stato ancor più difficile venire a capo di una Sampdoria che, sotto 2-0 (gol di testa di Bremer, da angolo di Kostic, e raddoppio, sempre di testa, di Rabiot su cross di Miretti) ha saputo pareggiare in 72 secondi. Prima ha accorciato Augello, poi ha ha segnato Djuricic.: Gabbiadini, in due circostanze, ha chiuso con un tiro fuori e un altro addosso a Perin.Da una parte ha creduto che tutto fosse risolto, dall’altra ha pensato di diverrtirsi trascurando il contropiede, la soluzione preferita del suo allenatore.La Sampdoria non avrebbe potuto vincere, ma certo, fino all’ora di gioco, ha pensato che non avrebbe perso.Il tiro del francese, appena dentro l’area, si è depositao all’angolo di Turk, il sostituto di Audero.. Sul dischetto è andato Vlahovic che, ha spiazzato il portiere, e tirato una botta violenta e angolata. Il palo gli ha fatto morire l’urlo di un gol che sembra non arrivare più.Tuttavia, sostenuto dall’incrollabile fede dello, Vlahovic si è ripreso, ha lottato, si è fatto trovare in area, è venuto a far circolare il pallone fuori, ha concluso due volte: una volta il tiro è finito fuori, l’altra, la palla è stata smanacciata da Turk sulla traversa.E’ tornata a vincere in campionato dopo la sconfitta di Roma, i giovani non hanno esperienza, ma hanno mostrato tecnica e gamba, Di Maria e Chiesa dovrebbero essere recuperati, in difesa giocherà uno tra Rugani e Gatti, Cuadrado (rigore procurato e traversa) ha giocato un tempo, ma al meglio.Ma la squadra è un corpo unico. E vuole battere qualsiasi rivale. Reale, immaginario, ipotizzato.