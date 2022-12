Un sogno coronoato, l'altro all'orizzonte. Angel Di Maria la scorsa estate scelse di firmare un contratto di un solo anno con la Juventus con un unico grande obiettivo, andare in forma ai Mondiali per vincerlo. Ora c'è il secondo sogno, ovvero quello di tornare in Sud America e vincere ancora con il Rosario Central. Per questo non c'è oggi ripensamento sul suo futuro. Il suo contratto scadrà a fine anno e non sarà rinnovato dai bianconeri.