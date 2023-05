Finito forse il processo riguardante il caso plusvalenze (la Juventus sta valutando un altro ricorso al Coni come annunciato in un comunicato), in casa bianconera è già tempo di proiettarsi su un altro processo. Ossia quello che riguarderà le nuove manovre stipendi e il rapporto con gli agenti sportivi e quelli di partnership (qui tutti i dettagli). Lo scorso 19 maggio, come previsto, sono arrivati i deferimenti dalla Procura Federale a riguardo: oltre al club bianconerosi tratta di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin.