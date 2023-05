Fossi nella dirigenza juventina, in particolare nel presidenteE, secondo me, Ferrero e la governance della società, ci stanno pensando. Il comunicato di lunedì sera, infatti, dice che, dopo aver letto le motivazioni della sentenza,Il segnale non è stato lanciato alla pubblica opinione, divisa e lacerata, ma agli organi di giustizia e, in ultima analisi, alla Federcalcio per arrivare aldella pena nel secondo processo sportivo, che comincerà il 15 giugno, a proposito della cosiddetta manovra stipendi. In società è chiaro a tutti un altro dettaglio di grande importanza:Certo sarebbe fondamentale arrivare nelle prime sei/sette (dipende anche dall’Inter se vincerà la Coppa Italia) per poter scontare da subito la pena a livello internazionale. Non accadesse,Utilissima, per non dire fondamentale, sarebbeperché tutti hanno capito quanto Ceferin sia rancoroso e vendicativo, al di là dell’equità e della giustizia giusta.Un altro aspetto da definire è su quale campionato debba essere spalmata la seconda penalizzazione, quella patteggiata. Ma non credo ci siano dubbi:Ma più si dialoga (e si rinuncia a qualcosa), più quella funesta ipotesi si allontana.