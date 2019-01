Per favore. Il signore in questione,, ma soprattutto intellettuale allo sbaraglio, urlatore, già situazionista (il che significa:e, senza pensare alle conseguenze)Da tempo nell’ombra, a capo di un declinante canale Rai, Freccero non aveva forse molto da dire a proposito della sua programmazione oppure non gliene fregava niente oppure ...