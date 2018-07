La Juventus continua a monitorare la situazione riguardante Diego Godin, difensore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto nel 2019: sarà il Flaco a scegliere il suo destino, vista la presenza di una clausola da 20 milioni. La prima alternativa dei bianconeri, secondo Tuttosport, porta sempre in casa Atletico: Stefan Savic, visto in Italia con la Fiorentina.