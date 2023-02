Pogba in gruppo, Chiesa pure, entrambi puntano a un posto tra i convocati nel derby. E gli altri? Di Kaio Jorge ormai si son perse le tracce, per lui si sta paventando l'ipotesi di un prestito in Brasile per recuperare. In casa Juve sono più immediati i ragionamenti su Miretti e Milik. Il centrocampista ha cominciato a lavorare parzialmente in gruppo proprio domenica, a Roma potrebbe rivedersi. Mentre il centravanti polacco è appena tornato a lavorare sul campo, seguendo solo un programma personalizzato: potrebbero volerci ancora due settimane per lui.