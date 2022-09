Non è semplice voltare pagine dopo tutto quello che è successo domenica sera all'Allianz Stadium. Ma la Juve non può fare altro. E mercoledì è già tempo di Champions League, è già tempo di sfida decisiva o quasi, all'Allianz Stadium arriva il Benfica con la Juve che non può più sbagliare. Appuntamento al quale si presenterà una squadra ancora una volta decimata dalle assenze, andrà pure peggio contro il Monza quando mancheranno pure gli squalificati Juan Cuadrado e Arek Milik.