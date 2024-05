Juve: non solo Gudmundsson. Nel mirino altri due gioielli del Genoa

27 minuti fa

La Juventus fa sul serio con Albert Gudmundsson. Il 26enne del Genoa è uno degli obiettivi che i bianconeri proveranno a portare a Vinovo nel prossimo mercato estivo.



Ma l'islandese non è l'unico rossoblù a essere finito nel mirino di Giuntoli e soci. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora starebbe guardando con estremo interesse ad altri due gioielli dell'organico di Alberto Gilardino. Si tratta del centrocampista danese Morten Frendrup e del centravanti italo-argentino Mateo Retegui.



Secondo il quotidiano torinese la Juve potrebbe pensare a un clamoroso colpo multiplo, proponendo come parziale contropartita l'inserimento di alcuni giovani di sua proprietà graditi al Grifone. Tra questi l'argentino Enzo Barrenechea, oggi in prestito al Frosinone, il centrocampista dell'Under 21 azzurra Fabio Miretti e il 21enne terzino destro Tommaso Barbieri, temporaneamente domiciliato al Pisa.