Nel bel mezzo del caso Higuain, la Juventus si appresta a riaccogliere a Torino nelle prossime ore gli altri calciatori stranieri emigrati nei rispettivi Paesi d'appartenenza durante l'emergenza coronavirus. Tutti, da Dybala - guarito completamente dopo aver contratto il virus insieme alla fidanzata Oriana - a Douglas Costa, passando per Pjanic, saranno a disposizione del club bianconero nelle prossime ore. Ma c'è una situazione da analizzare, quella più eclatante, ossia quella di Cristiano Ronaldo.



Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, dall'entourage del campione portoghese, attualmente a Madeira con tutta la famiglia, filtra la volontà di rientrare in Italia soltanto quando saranno comunicate in maniera definitiva le date della ripresa dell'attività, con i test a giocatori e staff previsti tra fine aprile e i primi di maggio. Per tutti i soggetti provenienti da paesi stranieri, saranno previsti 15 giorni di quarantena prima di riaggregari al resto dei compagni.