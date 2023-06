Frederic Massara era stato considerato dalla Juventus nei giorni dei contatti, che vi abbiamo raccontato, che il dg Scanavino ha portato avanti per la ricerca di un nuovo ds da inserire in organigramma. La scelta è ricaduta su Giuntoli che però ancora non si è liberato dal Napoli e, per questo, è stato promosso almeno per ora il ds dell'Under 23 Manna in prima squadra. Massara sembrava blindatissimo e inarrivabile al Milan, ma ora che è libero, secondo Tuttosport potrebbe clamorosamente tornare di moda.