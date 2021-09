Con poche parole Max Allegri aveva comunicato l'assenza di Adrien Rabiot in vista di Juventus-Sampdoria: "​Rabiot non è convocato perché ha preso un colpo alla caviglia e non si è allenato". Scorie della sfida con lo Spezia, che ancora si porta appresso il centrocampista francese. Pure oggi infatti ha svolto un programma personalizzato, in una giornata che comunque ha visto il gruppo bianconero dividersi come da prassi in due tra chi ha giocato con la Samp e chi è partito in panchina. Resta comunque quantomeno in dubbio la presenza di Rabiot contro il Chelsea, domani in sede di rifinitura il verdetto.