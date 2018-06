Se Gonzalo Higuain è ormai destinato a partire, la prima scelta per il futuro dell’attacco campione d’Italia porta il nome di Mauro Icardi. Secondo Il Corriere dello Sport, tuttavia, per la Juve rimane calda anche l’opzione Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è in rotta con il proprio club e la cessione del Pipitapotrebbe agevolare un affare che dal punto di vista delle cifre rimane complesso.