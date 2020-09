non deve fare alcuna parata, ma sbriga un paio di situazioni non semplici con i piedi (1' s.t.vedi Szczesny).proseguono le prove da centrale, potrebbe essere una svolta ma deve ridurre le leggerezze (16' s.t.: quando entra il Novara non ne ha più, si piazza al centro facendo scalare Demiral a destra).uomo in più quando la Juve imposta, per le prove di difesa si attende il campionato (1' s.t.bentornato, prove da vice Bonucci per un quarto d'ora poi torna nel suo ruolo di centrale di destra) .: un paio di errori in fase di disimpegno, anche gravi. In marcatura la solita roccia, la difesa a tre aiuterà soprattutto lui (1' s.t.ha voglia di tenersi un posto in questa Juve, si vede subito).l'anno da terzino puro gli è servito per completare l'evoluzione in esterno a tutta fascia, ha già gamba e sfiora il gol (16' s.t.entra con un bel piglio, i due gol sono la conseguenza della voglia di fare bene).: parte sul centrodestra, prima scelta tra i mediani per far partire l'azione, paga solo in lucidità negli ultimi trenta metri (1' s.t.Pirlo prova le coppie, al fianco di Arthur il titolare è lui).buona la prima, doveva essere un motorino inesauribile con la missione di rubare più palloni possibili ed è apparso proprio così (1' s.t.si nota poco ma sembra più colpa dell'evoluzione del match che non sua, con Kulusevski resta il colpo di mercato più interessante).padrone della fascia sinistra per un tempo, prezioso per coprire le spalle anche a Ramsey, nella ripresa prende il posto e la fascia di capitano di Chiellini (16' s.t.centrale di sinistra, ora è un'ultima scelta).: ora mezzala, ora trequartista, i movimenti ci sono già ma è ancora in ritardo di condizione. Come sempre d'altronde. Poi nella ripresa trova il guizzo vincente per il raddoppio che aggiusta una prestazione non troppo convincente (16' s.t.: tra le linee, prova a farsi notare).con Ronaldo l'intesa è naturale al di là del valore modesto dell'avversario, acquisto di gennaio rimandato a settembre forse si è persa l'importanza del suo colpo sul mercato (1' stun bel cross per il gol di Ramsey ma anche qualche difficoltà nel trovare spazio per vie centrali).: libero di andare dove vuole, quando vuole, come vuole. E così è il numero uno, da questa mossa comincia la vera era Pirlo (1' stqualche guizzo per dimostrare di essere pronto, il gol è una bella iniezione di fiducia).All.ha già cambiato quello che poteva cambiare in così poco tempo, il Novara non è un test probante ma gli unici segnali che ci si poteva aspettare in fondo sono arrivati