Per la prima volta da quando è alla Juventus, Federico Bernardeschi apre a una cessione. Accostato a Milan, Barcellona e Napoli, l'esterno mancino ha sempre detto no a ogni ipotesi. Ora, però, con le prestazioni che deludono, il minutaggio che si abbassa e un contratto in scadenza nel 2022, il 33 bianconero può davvero lasciare la Vecchia Signora: a gennaio le strade possono separarsi definitivamente.