C'è una gradita sorpresa per le famiglie che si recheranno allo Juventus Museum nella giornata di domenica. La racconta il club bianconero, tramite un comunicato:



"Anche quest’anno lo Juventus Museum aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Per l’occasione, i bambini fra i 6 e gli 11 anni avranno la possibilità, nel pomeriggio di domenica 13, di prendere parte (appunto, con le loro famiglie) ad attività coinvolgenti e divertenti.



Nel dettaglio, sarà organizzato un laboratorio didattico (abbinato alla visita guidata del Museo e su richiesta dello Stadio) dal titolo: 'Differenze & Identità', per scoprire come in un gruppo la diversità espressa correttamente diventi strumento di crescita collettiva. La visita del Museo è parte integrante del laboratorio, perché seguirà il tema della giornata, per poi concludersi con il workshop nell’area didattica.



I laboratori si svolgeranno dalle 14 alle 18, a un costo di 12 euro a bambino, per la visita in Museo con laboratorio, e di 20 euro, per la visita in Museo, Stadio e laboratorio. Tariffa agevolata per un genitore accompagnatore".