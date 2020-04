Stando a quanto riporta Sportmediaset, la Juventus starebbe programmando un rientro a scaglioni per i giocatori ancora all’estero, una volta arrivato il via libera per gli allenamenti dal governo. Il primo pronto a rientrare potrebbe essere Cristiano Ronaldo, il caso che rappresenta più incertezza è quello legato a Higuain che sta puntando i piedi per rimanere in Argentina. Al rientro, tutti saranno ospitati al JHotel, dove resteranno isolati, sua durante la quarantena prevista per chi proviene dall’estero, sia una volta terminata. Per Rugani, Matuidi e Dybala, ovvero coloro risultati positivi, verranno prescritti ulteriori esami prima di riprendere le attività.