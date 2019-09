Juventus e Brescia di martedì sera al Rigamonti è stata decisa da una rete arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Tiro di Paulo Dybala, respinta e successiva conclusione vincente di Miralem Pjanic. Il bosniaco è proprio l'indiziato numero uno - da critici e tifosi - per calciare le punizioni, ma Cristiano Ronaldo ha dalla sua 55 gol in carriera nella specialità, come racconta Gazzetta.it, ma nessuno in bianconero. Dybala - fermo a 9 gol simili in carriera - e Pjanic - a quota 19 - ne hanno invece segnati rispettivamente 8 e 7 in maglia bianconera.