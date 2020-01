Ancora Cristiano Ronaldo: con quello realizzato alla Roma, sono 12 gol nelle ultime 8 partite. Come riportato da Opta, il portoghese ha trovato il primo gol in Coppa Italia e ora ha segnato in 15 delle 17 competizioni differenti a cui ha preso parte con squadre di club (fanno eccezione solo Community Shield e Coppa UEFA)