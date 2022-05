La Juventus è in pressing su Angel Di Maria, che qualche giorno fa ha annunciato l'addio al Psg. I bianconeri gli hanno proposto un contratto da un anno con un ingaggio da circa 8 milioni di euro netti a stagione più un'opzione per la stagione successiva, non è escluso che ci possano essere nuovi contatti con l'entourage del giocatore a margine della finale di Champions in programma stasera a Parigi.