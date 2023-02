nell'ambito dell'Inchiesta Prisma contro lae i suoi ormai ex-vertici dirigenziali capitanati da Andrea, Pavel, Maurizioe l'ancor più ex-Fabioinsieme ad altri, rischia di avere nuovi sviluppi che vanno oltre il caso plusvalenze e l'ormai celebre "manovra stipendi" che coinvolge anche l'altrettanto celebre "carta Ronaldo". Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, oraSecondo quanto evidenziato da Repubblicala procura di Torino sta continuando ad ascoltare testimoni a neanche un mese dall’inizio dell'udienza preliminare fissata per il 27 marzo. Fra questi, è noto da ieri, c'è stato anche Paulo Dybala, chiamato a rispondere su oltre 3 milioni di euro di pagamenti posticipati ad addio avvenuto.L’indagine è già chiusa, ma va sottolineato come questi elementi potranno portare a contestazioni suppletive durante il processo. Un filone sussidiario che parte dalla mail del 10 luglio 2020 in cui l'ex dirigente delle giovanili(oggi ds del Pisa) riportava i debiti con le altre società e con gli agenti per “30 milioni di euro”.che vantava crediti per 26 milioni di euro, eche vantava crediti per 14,6 milioni di euro. Con entrambi i club sono emerseche a dire di Paratici impegnavano "moralmente" la Juventus, unico club firmatario di queste scritture, a pagamenti futuri.centrocampista che a luglio 2018, dopo due anni alla Juve, era stato acquistato per 20 milioni dall’Udinese fruttando una plusvalenza di 13,7 milioni e poi ricomprato a 10milioni +6 di bonus dalla Juve dopo il ko al ginocchio, lasciandolo in prestito in Friuli. Di fatto un obbligo di riscatto mascherato che(come agente), e ieri anche il vicepresidente dell’Udinesee venerdì scorso Maurizio Lombardo, oggi alla Roma e in passato alla Juventus.Con i bergamaschi le operazioni sospette sono 4, e riguardano Mattiello (per 4 milioni), Muratore, (4 anche lui), Caldara (3,5) e Romero (3 milioni). Anche in questo caso è emersa la scrittura privata fra l'ex ds bianconero Fabio Paratici e il vice-presidente dell'Atalanta e della Figc, Luca Percassi.