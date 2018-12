Ancora problemi per Federico Bernardeschi. Come comunica la Juventus, L'esterno offensivo bianconero, nel lavoro post gara in palestra, ha avuto un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.



Dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista, l'ex Fiorentina ha avuto un problema agli adduttori a fine novembre, si è rivisto 10 minuti contro la Viola, e poi contro Inter, Torino e Roma è sempre stato in panchina, interrompendo il digiuno di minuti con i 90 contro lo Young Boys. Ora arrivano nuovo problemi.