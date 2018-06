Ancora un incontro tra Juventus e Cagliari. Dopo i primi discorsi di una settimana fa, i contatti sono proseguiti oggi. Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, e Marcello Carli, ds dei sardi, si sono rivisti questo pomeriggio in un noto albergo milanese. Oggetto del discutere Rolando Mandragora e Alberto Cerri. Il Cagliari, che da gennaio preme per avere il centravanti protagonista quest’anno con il Perugia, è tornato a chiedere la disponibilità della Juventus a cedere il classe ’96, seguito anche dal Parma. Ma non solo. Carli ha poi sondato il terreno per Rolando Mandragora, nell’ultima stagione in prestito al Crotone. Il centrocampista classe ’97 piace molto al ds ex Empoli e al presidente Giulini. Questi i due nomi principali, non gli unici: si è infatti parlato anche di Audero, che i rossoblù vorrebbero come erede di Cragno, di Romagna e ovviamente di Han, che la Juve aveva già cercato a gennaio. I rapporti tra le due società sono ottimi: si attendono sviluppi.