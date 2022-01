Il portiere classe '98 Mattia Del Favero ha interrotto in anticipo il prestito al Cosenza e rientra alla Juventus. Il giocatore sarà aggregato alla squadra Under 23 dove rimarrà fino a giugno. Al momento Del Favero sta recuperando da un infortunio alla spalla, quando avrà recuperato sarà a disposizione dell'allenatore Zauli per giocarsi il posto da titolare con Israel.