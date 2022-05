La Juventus vuole rinforzare la difesa con centrali di altissimo livello e, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerte per De Ligt, potrebbe tornare sul mercato con una ritrovata potenza economica che non escluderebbe un colpo a sorpresa. Secondo Tuttosport, quel nome potrebbe essere quello di Kalidou Koulibaly, che è fra i partenti del Napoli e per cui potrebbe riproporsi uno sgarbo come quello del 2018 che porto Gonzalo Higuain in bianconero.