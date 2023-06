La Juventus e il Tottenham presto si siederanno nuovamente attorno a un tavolo per provare a trovare un nuovo accordo per il futuro di Dejan Kulusevski. Il riscatto, fissato a 35 milioni di euro, è considerato troppo alto dagli Spurs che da tempo stanno cercando uno sconto sulla cifra, con la Juve che, al contrario, non vuole concederlo perché il bilancio ha bisogno di quanta più liquidità possibile.