Secondo Sportitalia, Alvaro Morata vuole la Juventus e non il Milan. "Morata messo i bianconeri al primo posto della lista, ci sono delle situazioni già imbastite e impostate. Lui punta molto su questo discorso perchè si sente pronto per un ritorno in Italia. La distanza dal Milan invece è siderale, enorme", fa sapere SI.