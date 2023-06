La stagione appena conclusa in Serie C da, attaccante albanese classe 2003 è di quelle da incorniciare. 12 gol e 3 assist in 34 presenze e un sogno promozione interrottosi soltanto in extremis nella semifinale playoff persa contro il Lecco. Il suo rendimento non è però passato in osservato e presto suneranno per lui le sirene del mercato.(e fratello gemello di Cristian, anche lui protagonista col Cesena in stagione) si è mosso da tempo il, ma nelle ultime ore c'è anche lache consta provando il gran colpo per la Next Gen, ma con vista sulla prima squadra.