Ora è arrivata anche l’investitura di Pirlo. La Juventus non si nasconde, Gosens è un obiettivo di mercato, un giocatore che piace dal’estate scorsa, e che resta seguito con estrema attenzione.





LE PAROLE DI PIRLO - “Sta facendo molto bene con l’Atalanta, tanto da conquistarsi anche la nazionale tedesca - le parole di ieri di Pirlo -. Sicuramente è un giocatore di grande valore”. Valore tale da portarlo in cima, tra i primissimi nomi in lista per quella che è una casella da riempire nel prossimo mercato: un nuovo terzino sinistro. Alex Sandro potrebbe andar via, e in ogni caso la Juve ha bisogno di rinfrescare la corsia mancina.





IL PIANO DELLA JUVE - Classe ’94, Gosens ha sommato 9 gol e 5 assist finora in campionato. Oggi arriva alla prova Juventus come difensore più prolifico del torneo. Poi si parlerà del futuro, c’è tempo. L’Atalanta valuta l’esterno tedesco, sotto contratto fino al giugno 2022, circa 35-40 milioni. Paratici studia il giocatore e riflette: l’idea è quella di impostare un’operazione ampia, inserendo magari il cartellino di uno o due giovani per abbassare la parte fissa. Insomma valutazioni in corso, ma Gosens piace un po’ a tutti il mondo Juve. Anche e soprattutto a Pirlo, che oggi lo potrà studiare da vicino. In attesa, forse, di allenarlo.