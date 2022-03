Un girone di ritorno in campionato da protagonista con il momentaneo raggiungimento del quarto posto non può bastare in casa Juventus, soprattutto alla luce dell’ennesima cocente eliminazione rimediata negli ottavi di finale di Champions League. Per tornare protagonista in Italia e in Europa, dopo il colpo Vlahovic, la dirigenza bianconera sta pensando a un mercato estivo da protagonista. L’obiettivo numero è uno è rinforzare il centrocampo, negli ultimi anni tallone d’Achille dei bianconeri, e secondo gli esperti prende quota la doppia opzione Jorginho e Paul Pogba. Davanti c’è regista del Chelsea, in quota a 3,50, mentre il ritorno del francese, tanto in voga tra i tifosi della Vecchia Signora, vale 5 volte la posta. Le manovre di rinforzamento della squadra però non si fermano al centrocampo, ma vedono protagonista anche l'attacco soprattutto dopo l’addio di Dybala. Il favorito per la sostituzione della “Joya” sembra essere l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, offerto a 5 mentre sale a 16 un colpo ad effetto come quello di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool alle prese con il difficile rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2023.