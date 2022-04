Sapete cosa vuol direin tedesco?. Per una squadra costantemente alla ricerca dell'ampiezza, e dunque di spazio per giocare palla e creare azioni, il fatto di mettersi al volante del mercato per raggiungere Raum, e cioè lo spazio, è di per sé una buona notizia.Classe 1998, cresciuto nel Furth con il quale ha debuttato nel 2021. Il passaggio tra i "grandi" è arrivato nell'estate del 2021, quando è stato acquistato dall'Hoffenheim per cinque milioni di euro. Inutile dire che il valore si è quantomeno quadruplicato, e che dopo una stagione da 32 presenze e 3 reti in Bundesliga gli occhi di mezz'Europa sono finiti sullo sguardo glaciale di David.. A testimoniarlo, il numero di assist accumulati finora: 11.