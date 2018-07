Il futuro di Jeromeè sempre più lontano dal Bayern Monaco. Tuttosport conferma che il centrale tedesco può lasciare l'Allianz Arena in estate e che la Juventus sta continuando a monitorare la situazione del roccioso difensore di Bayern e Germania. Boateng, 30 anni, è un'idea sulla quale Marotta e Pratici lavorano sottotraccia da diversi mesi e gli ottimi rapporti tra il club bianconero e quello bavarese danno alla Juve una speranza in più per l'acquisto del difensore il cui accordo con il Bayern Monaco scade nel 2021.