Emergenza in difesa per il Cagliari. I rossoblù si preparano alla sfida contro la Juventus, e Maran ha intenzione di rinforzare la retroguardia. Come? Non avrà Ceppitelli (che è infortunato), mentre per squalifica mancherà anche Pisacane. Dunque, non resta che il polacco Walukiewicz: non ha mai giocato, se non in Coppa Italia.