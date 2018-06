Ieri Juventus e PSG si sono incontrati a Milano per parlare di mercato visto che il club parigino deve incassare 60 milioni di euro entro la fine del mese. Le due società hanno parlato anche di Alex Sandro. Fino al 30 giugno, però, il Psg ha le mani legate dal Financial Fair Play e ad oggi i parigini non possono fare nessuna offerta ufficiale per l'ex Porto. Una prima proposta del club francese, però, potrebbe certamente arrivare dal 1° luglio in poi.