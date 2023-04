Denis Zakaria non resterà al Chelsea e la Juventus, una volta terminato il prestito a Londra si muoverà sul mercato per trovare un'altra sistemazione per il centrocampista svizzero. Secondo Sportitalia al club bianconero è già arrivata una proposta dal Galatasaray che ritiene l'ex Borussia Monchengladbach rinforzo fondamentale nell'ottica di disputare la prossima Champions League.