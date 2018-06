Per Daniele Rugani le offerte non mancano, specialmente dall'Inghilterra. Secondo La Gazzetta dello Sport, al netto di rilanci robusti, la Juventus pensa di fare affidamento sull'ex centrale dell'Empoli per la quarta stagione consecutiva. Saranno le proposte economiche quindi a orientare la scelta del club bianconero, che considera però Rugani una possibile pedina per arrivare a Milinkovic.