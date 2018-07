Il sito ufficiale della Juventus informa i tifosi dell'inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2018-19.



LE DATE - "Da questa mattina è infatti possibile rinnovare il proprio abbonamento per la prossima annata sotto le luci dello stadio che ha portato la Juventus nel MY7H. Come annunciato in precedenza, la fase dedicata ai rinnovi chiuderà domenica 15 luglio. Chi tra i vecchi abbonati, vorrà non solo rinnovare, ma anche cambiare il proprio posto, potrà farlo nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 luglio. Le eventuali fasi di vendita dedicate ai i J1897 e, a seguire, ai Black and White Member, partiranno subito dopo".