“C’è la volontà di andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per arrivarci. Domani (oggi, ndr) è una possibilità, dobbiamo giocare con questo spirito, con combattività per arrivare all'obiettivo perché come ho sempre detto andarci vicino conta zero”.. Garantendosi anche una settimana abbondante di tempo per preparare al meglio il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione.La Juve ha bisogno di altri due punti (in tre gare restanti) per laurearsi campione d’Italia.L’Inter ha infatti vinto col Genoa, a Sarri non basterà dunque un pareggio.Sarri si trascina diversi dubbi di formazione, che verranno sciolti solo a ridosso della partita. In attacco, persoè ancor più sicuro di un posto dal 1’ minuto, al fianco degli intoccabili. In porta è serrato il ballottaggio tra, con l’ex capitano in leggero vantaggio. Difesa con meno incertezza: rientraal centro e agirà consulle fasce invece, confermato nonostante gli svarioni di Udine. In mediana il dubbio riguarda il regista: possibile un rilancio di, altrimenti a dirigere l’orchestra ci penseràconsempre più titolarissimo, e. La, che farà a meno di, squalificati, punterà sul grande ex, Fabio, supportato da. Tutto pronto dunque, la festa sta per partire. A meno di nuovi, clamorosi, passi falsi.