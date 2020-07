Da una parte la penultima della classe, non ancora retrocessa solo perché l’aritmetica non ha ancora fatto il suo corso, dall’altra chi è esattamente a metà classifica, con 43 punti e una vittoria di prestigio contro il Napoli nell’ultimo turno. Il Brescia apre le porte del Rigamonti al Parma nella terzultima giornata di Serie A, apertasi ieri con l’1-1 di Milan-Atalanta.



IL RENDIMENTO - Alle 17.15 tutti in campo, coi padroni di casa che tra le mura amiche hanno vinto solamente 2 delle ultime 10, ma queste 2 vittorie sono arrivate nelle ultime 3 partite. I ragazzi di D’Aversa, invece, hanno perso le ultime 3 trasferte, nonostante siano passati sempre in vantaggio.



I SINGOLI - Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha confezionato 2 assist nell’ultima vittoria delle Rondinelle; Jasmin Kurtic, invece, ha segnato i suoi due primi gol per il Parma nelle ultime 4 gare. Il Brescia per evitare quello che sembra inevitabile, il Parma per chiudere in bellezza: la gara delle 17.15 ha comunque qualcosa da dire.