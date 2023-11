Sono giorni importantissimi in casacon Cristianoche è finalmente entrato in pieno possesso dell'area sport e che sta iniziando ad incidiere sul futuro del club. Il neo CFO bianconero ha iniziato unacontrattuali che da un lato cementificherà i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Massimilianoe dall'altra alleggerirà l'impatto a bilancio soprattutto alla voce costo annuo degli. Oggi sarà la volta diIl centrocampista ex-Sassuolo metterà la firma nero su bianco sul prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028. Arrivato ufficialmente in prestito gratuito con obbligo di riscatto condizionato (scattato sei mesi dopo) a Torino il 18 agosto 2021daannui bonus compresi. Il nuovo accordo che sarà ufficializzato farà salire lo stipendio aannui, anche qui bonus compresi.La risposta va ricercata nella voce "" ovvero la svalutazione del costo storico del cartellino del giocatore. Il costo storico di Locatelli al 31 dicembre 2022 (l'ultimo documento ufficiale pubblicato dalla Juve) era di 28,3 milioni di euro (non è escluso che al 30 giugno siano scattati altri bonus) con un costo ammortamento di circa 6 milioni di euro. Al 31 ottobre 2023 di conseguenza il valore residuo del suo cartellino era di 16,1 milioni di euro e con il rinnovo di contratto il costo ammortamento annuo (sempre al netto di eventuali altri bonus maturati) scenderà a circa 3,5 milioni di euro a stagione.