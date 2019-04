I tifosi della Juve non sarebbero certamente scontenti se Allegri dovesse andar via, mettiamola così. E uno dei nomi che è balzato nella mente dei supporters più critici, analizzando la partita di martedì sera, è proprio quello di Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax. La Gazzetta dello Sport regala un ritratto molto interessante dell'allenatore: un allenatore da 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A Utrecht viveva vicino allo stadio, poi le lezioni di Pep (quando allenava la squadra B del Bayern) e... Antonio Conte. Come? Sì, assomiglia proprio all'ex generale bianconero. 'Workaholic, malato di calcio al cento per cento', le parole di chi lo conosce bene. E ad Antonio sarà spuntato un sorrisino...