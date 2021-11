Dopo aver vinto contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, la Juventus di Massimiliano Allegri si rituffa in quella Champions League dove ha già strappato la qualificazione, pronta ad affrontare il Chelsea di Tuchel, voglioso di riprendere i bianconeri in vetta. I Blues non perdono proprio dalla sfida all’Allianz Stadium contro Chiesa e soci e, col dente avvelenato, li aspetta a Stanford Bridge.



IL PRIMO POSTO - Juventus che può chiudere il discorso primo posto nella notte di Londra. Che garantirebbe, in teoria, un posto ‘privilegiato’ per gli ottavi. Ripetiamo, in teoria, perché non sempre le qualificate da ‘seconde’ incarnano avversari morbidi. Il campo sì, ma anche l’extra-campo: il fattore economico.



LE CIFRE - Già, perché la Juventus, che ha già incassato 51 milioni per la partecipazione alla Champions, più 25 milioni per l’accesso agli ottavi, in caso di vittoria col Chelsea metterebbe in cascina 2,8 milioni di euro, in caso di pareggio invece il bonus scenderebbe a 930mila euro. Se dovesse arrivare la sconfitta, infine, ci sarebbe l’aggancio in classifica dei Blues e lì, per il primo posto, si deciderebbe tutto all’ultima giornata, tra Malmö e Zenit. Per regalarsi un posto migliore nella griglia degli ottavi. In teoria…