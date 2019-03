Una rivoluzione, non solo in panchina. La scelta di Zinedine Zidane di accettare l'offerta di Florentino Perez e di tornare a essere l'allenatore del Real Madrid porterà a importanti risvolti sul mercato. Molti dei giocatori che avevano chiesto la cessione, poco considerati prima da Lopetegui poi da Solari, ora sono pronti a cambiare idea. Sono disponibili a un confronto, a riabbracciare e vivere in prima persona il progetto blancos, a recuperare quella fame che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Tra questi c'è Marcelo, la cui stagione è stata, fino a questo momento, tutt'altro che esaltante. Il brasiliano ha messo insieme 25 presenze totali, con 3 gol e 4 assist, di queste solo 14 in Liga. Nelle ultime 9 partite di campionato ha totalizzato 104', relegato in panchina, chiuso dall'esplosione del canterano ​Reguilon. LA JUVE ATTENDE - Con il ritorno di Zidane Marcelo è destinato a trovare più spazio. E, forse, potrebbe spegnere le voci di mercato. Secondo quanto scrive oggi Marca l'ex Fluminense, che considerava terminata la sua avventura in blanco, ora è disponibile a valutare la possibilità di restare e di rispettare il contratto in scadenza nel 2022. ​Zidane è stato chiaro con Perez, il brasiliano, che oggi si è allenato a Valdebebas nel giorno libero, è uno dei capitani del gruppo, è un leader in campo ed è molto importante all'interno dello spogliatoio, motivo per il quale in settimana è previsto un colloquio privato per capirne le intenzioni. La Juve, che da tempo ha allacciato i rapporti con l'entourage di Marcelo, aspetta un segnale. L'affare è ancora possibile, ma lo scenario ora è cambiato.