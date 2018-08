E ora, Claudio Marchisio che farà? Di sicuro non mancano le possibilità al Principino. Che ottenendo la risoluzione di contratto proprio nell'ultimo giorno di mercato, si tiene aperte tutte le porte possibili. Anche quelle di una seconda vita sempre in Italia: difficile, anche ripensando alle dichiarazioni di Marchisio riguardo il fatto di un solo amore nel campionato in serie A. Ma tecnicamente potrebbe restare qui. Non a caso già diverse società hanno bussato alla sua porta proprio in queste ore.



