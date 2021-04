Il nervosismo nemmeno nascosto nei successi con Genoa e Parma, il passo indietro prima della trasferta di Bergamo, la prestazione pessima con la Fiorentina: questo il ruolino di marcia più recente, decisamente qualcosa non da CR7.- Così, dopo la partita con il Genoa e prima che venisse fatta chiarezza sul lancio della maglietta al raccattapalle, al termine di una prestazione che lo ha visto trascorrere più tempo a lamentarsi che a giocare, Pirlo ne esaltava la mentalità vincente. Il fatto che abbia deciso di non seguire la squadra a Bergamo in un momento particolarmente delicato è stato accompagnato da dichiarazioni che ancora lo coccolavano nonostante umori decisamente differenti a porte chiuse. Se contro il Parma ha giocato a nascondino regalando anche un altro gol (meno pesante di quello col Porto) per la paura di stare in barriera, allora Pirlo liquida i discorsi dicendo che ha giocato bene e che quello della barriera non è nulla di cui parlare.La gamba girava meglio di altre partite. Ha avuto qualche occasione che non è riuscito a concretizzare”. Resta intoccabile, resta evidentemente più grande di tutta la Juve.