Perché, al di là del tormentone che vede il club bianconero insistere sul fatto che non possono essere le ultime due partite della stagione a cambiare la decisione sul futuro dell'allenatore,Ed è normale che quinto o quarto posto d'altronde faccia tutta la differenza del mondo.Certo, è apparso sollevato e soddisfatto, ha detto e ridetto che con tutte le difficoltà di questa stagione alla fine è riuscito a concludere la sua prima avventura con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa), soprattutto con un quarto posto che salva il salvabile dopo aver perso scudetto e Champions (col Porto...) già a marzo., spiegando come tutto sarebbe diverso la prossima stagione con le basi poste in questa, con l'orgoglio ritrovato solo dopo lo 0-3 interno col Milan e l'aver toccato il fondo con le dita.e di riunioni, come sempre. Ma questa volta non potranno essere rimandate le decisioni definitive. Martedì si disputerà “la partita del cuore”, l'evento benefico allo Stadium che vedrà coinvolti contemporaneamente sia Pirlo cheed: un'occasione che con la Juve c'entra poco, ma che vedrà i protagonisti con idee chiare e comunicazioni avvenute. Anche perchérealmente perché arrivare o non arrivare in Champions spostava troppo su due stagioni: quella che si è conclusa a Bologna e la prossimadi quella attuale, la separazione sembrava imminente e dopo essere stato vicino addirittura a saltare in corsa può rivendicare grazie a due settimane da Juve una seconda occasione.. Nel frattempo la Juve ha già sondato e contattato allenatori di prima e seconda fascia, per un'ipotesi di ripartenza in Champions o di ricostruzione fuori da tutto:, mentre sposterebbe il fantasma di Maxda Torino a Madrid. La posizione di Pirlo intanto resta (restava?) intrecciata a doppio filo con quella di Gian Pieroe Sinisa, ma anche di Simonee Rino