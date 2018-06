Secondo Tuttosport, la Juventus ha già organizzato in queste ore le visite mediche per Joao Cancelo. Tutto completato per l'acquisto del portoghese, ci sono da definire bonus e termini di pagamento: "Mercoledì farà le visite mediche", si legge, mentre l'Inter raccoglie la sfida rilanciando col colpo Nainggolan.