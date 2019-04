La Juventus pensa sempre a Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri hanno trovato anche la carta giusta per sbloccare l'affare. Si tratta di Riccardo Orsolini. In prestito con diritto di riscatto (7 milioni) al Bologna, l'ex Ascoli e Atalanta può comunque tornare alla Juve, visto il controriscatto (14 milioni).



Il classe '97 può diventare la contropartita per arrivare all'esterno della Fiorentina, così da diminuire l'esborso cash in un affare, altrimenti, da 70 milioni di euro. Sul giocatore ci sono anche Bayern, Inter, Milan, PSG e Manchester United.