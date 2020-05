"La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l'Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non suasono le parole di Padre Mario Toffari in un video pubblicato sui social e poi diventato virale nella provincia di Brescia: "Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l'abbiamo presa, dobbiamo restituirla all'altro. L'onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità.. L'importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri".