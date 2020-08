Le valutazioni sono in corso. Parola di Andrea Agnelli,. Perché sul banco degli imputati ci va anche la squadra, non tutti hanno convinto nell'arco dell'intera stagione, prescindendo dalla sfida col Lione che ha chiuso l'avventura in Champions dei bianconeri. "Arriveranno giocatori da Juve", ha garantito Agnelli. Ovvero almeno altri tre acquisti prioritari dopo Arthur e Kulusevski:​, così come il solo brasiliano preso dal Barça non basta a cambiare volto al. Di certo, Paratici vuole anche portare in bianconero unda mettere a disposizione per la prossima stagione. Priorità importanti, appunto.- Alla voce uscite il cambiamento è alle porte:dove ha trovato poco spazio nelle ultime stagioni, così come sulla fascia sinistra servirà un intervento, non può bastare il solo Alex Sandro con De Sciglio adattato e acciaccato.è un'altra pedina che per via di problemi fisici costanti può essere alla fine del suo percorso in bianconero, a serio rischio cessione; la Juve invece si proietta sulle novità anche in attacco e conta di, nonostante i proclami attorno al Pipita parlino di una permanenza fino al 2021. La Juventus vuole cambiare, Higuain può essere ai saluti finali. Mentre, non va esclusa anche una sua cessione a patto che Berna accetti eventuali nuove destinazioni (vedi Napoli ma non solo). Sì, tira davvero aria di cambiamento.